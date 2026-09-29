Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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30.09.2026 00:03:00
Die neue BMW 3er Reihe
Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht die BMW 3er Reihe für eindeutig sportliche Fahrfreude, unverwechselbares Design und konsequenten technischen Fortschritt. Eine lange Erfolgsgeschichte, der jede Generation der BMW 3er Reihe verpflichtet ist. Der neue BMW 3er schreibt sie mit einem technologischen Weitsprung in eine neue Ära fort.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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