26.11.2025 18:34:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. AT&S +9,91 Prozent 2. Frequentis +2,57 Prozent 3. voestalpine +2,50 Prozent 4. DO & CO +2,33 Prozent 5. Flughafen Wien +2,27 Prozent 6. Semperit +2,17 Prozent 7. Mayr-Melnhof +2,15 Prozent 8. Erste Group +2,03 Prozent 9. BAWAG +1,93 Prozent 10. Uniqa +1,76 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Rosenbauer -3,28 Prozent 2. Wienerberger -3,09 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -2,61 Prozent 4. Agrana -2,16 Prozent 5. EuroTeleSites -1,66 Prozent 6. Pierer Mobility -1,37 Prozent 7. UBM -1,32 Prozent 8. Marinomed -1,00 Prozent 9. FACC -0,79 Prozent 10. Andritz -0,64 Prozent

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

