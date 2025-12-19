19.12.2025 18:25:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Kapsch TrafficCom +5,90 Prozent 2. Frequentis +4,52 Prozent 3. RBI +2,87 Prozent 4. DO & CO +2,49 Prozent 5. BAWAG +2,38 Prozent 6. AT&S +2,35 Prozent 7. Mayr-Melnhof +1,88 Prozent 8. EVN +1,80 Prozent 9. Verbund +1,47 Prozent 10. Flughafen Wien +1,47 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Semperit -3,59 Prozent 2. FACC -3,45 Prozent 3. Palfinger -3,30 Prozent 4. Agrana -3,07 Prozent 5. Wiener Privatbank -1,90 Prozent 6. Zumtobel -1,86 Prozent 7. Frauenthal -1,74 Prozent 8. CPI Europe -1,15 Prozent 9. voestalpine -1,09 Prozent 10. Manner -0,96 Prozent

ger

