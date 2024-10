Dienstagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Der DAX zeigte sich am zweiten Tag der Woche wenig verändert.

Am Dienstag beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 19 070,78 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,818 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,871 Prozent auf 18 937,70 Punkte an der Kurstafel, nach 19 104,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 911,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 098,48 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 18 301,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, stand der DAX noch bei 18 472,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der DAX einen Stand von 15 229,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 13,72 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,35 Prozent auf 205,00 EUR), EON SE (+ 1,50 Prozent auf 12,87 EUR), Hannover Rück (+ 1,39 Prozent auf 247,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,31 Prozent auf 473,10 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 212,30 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Porsche (-4,00 Prozent auf 68,20 EUR), BASF (-3,60 Prozent auf 46,59 EUR), Siemens (-2,28 Prozent auf 180,18 EUR), Brenntag SE (-2,24 Prozent auf 64,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,13 Prozent auf 56,44 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 413 767 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,117 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,67 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

