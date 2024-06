Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus

LUS-DAX-Handel am Dienstagmorgen.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent leichter bei 18 113,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 255,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 112,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 18 700,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 269,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Stand von 15 834,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,18 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1,66 Prozent auf 22,03 EUR), Covestro (+ 1,37 Prozent auf 54,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,71 Prozent auf 106,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,49 Prozent auf 469,40 EUR) und Hannover Rück (+ 0,46 Prozent auf 238,20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Airbus SE (ex EADS) (-8,90 Prozent auf 135,82 EUR), Merck (-8,32 Prozent auf 153,15 EUR), MTU Aero Engines (-5,77 Prozent auf 215,60 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 33,20 EUR) und Sartorius vz (-1,91 Prozent auf 220,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 363 543 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

