Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,99 Prozent stärker bei 13 595,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 97,107 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,403 Prozent höher bei 13 517,27 Punkten, nach 13 462,97 Punkten am Vortag.

Bei 13 595,98 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 509,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der SDAX mit 13 869,54 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, notierte der SDAX bei 14 472,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, lag der SDAX bei 13 106,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 1,63 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 10,06 Prozent auf 59,10 EUR), SMA Solar (+ 5,53 Prozent auf 18,88 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,48 Prozent auf 13,96 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,97 Prozent auf 8,49 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,81 Prozent auf 65,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Südzucker (-4,15 Prozent auf 11,33 EUR), IONOS (-4,06 Prozent auf 22,45 EUR), Grand City Properties (-2,17 Prozent auf 12,60 EUR), STO SE (-0,85 Prozent auf 116,80 EUR) und Klöckner (-0,60 Prozent auf 4,97 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die Südzucker-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 256 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,149 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die TAKKT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

