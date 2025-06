Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,19 Prozent auf 16 896,86 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,490 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,532 Prozent auf 16 786,37 Punkte an der Kurstafel, nach 16 697,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 914,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 786,37 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, stand der SDAX bei 16 124,86 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2025, den Wert von 14 740,12 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.06.2024, bei 15 153,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,67 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 16 914,78 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell thyssenkrupp nucera (+ 15,38 Prozent auf 10,50 EUR), Wacker Neuson SE (+ 8,39 Prozent auf 23,90 EUR), SFC Energy (+ 7,73 Prozent auf 23,00 EUR), Siltronic (+ 5,37 Prozent auf 36,92 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 5,30 Prozent auf 71,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil FRIEDRICH VORWERK (-3,10 Prozent auf 59,30 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,21 Prozent auf 1,41 EUR), Sixt SE St (-1,69 Prozent auf 81,40 EUR), Springer Nature (-1,65 Prozent auf 20,90 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,34 Prozent auf 7,01 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 200 534 Aktien gehandelt. Die IONOS-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,817 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX verzeichnet die ProCredit-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at