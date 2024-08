Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX sackt am Dienstagmittag ab

Der SDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,54 Prozent tiefer bei 13 554,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,390 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,153 Prozent höher bei 13 648,74 Punkten, nach 13 627,88 Punkten am Vortag.

Bei 13 656,64 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 538,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Wert von 14 684,96 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2024, den Stand von 14 895,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SDAX mit 13 237,82 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,93 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 4,92 Prozent auf 8,53 EUR), BayWa (+ 2,46 Prozent auf 14,14 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,18 Prozent auf 8,66 EUR), Mutares (+ 1,28 Prozent auf 31,65 EUR) und Grand City Properties (+ 0,95 Prozent auf 11,71 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Hypoport SE (-5,48 Prozent auf 245,00 EUR), CANCOM SE (-4,55 Prozent auf 28,98 EUR), PVA TePla (-3,29 Prozent auf 12,65 EUR), SCHOTT Pharma (-3,28 Prozent auf 31,80 EUR) und adesso SE (-3,00 Prozent auf 67,80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die RENK-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 382 238 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 8,018 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

