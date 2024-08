Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schließt im Plus

Heute agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Letztendlich beendete der SDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 13 647,59 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 96,390 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 648,74 Zählern und damit 0,153 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 627,88 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 13 509,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 657,51 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 14 684,96 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 14 895,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 13 237,82 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,26 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten registriert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 7,08 Prozent auf 8,70 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,01 Prozent auf 8,82 EUR), BayWa (+ 3,48 Prozent auf 14,28 EUR), Sixt SE St (+ 2,72 Prozent auf 62,40 EUR) und INDUS (+ 2,68 Prozent auf 21,05 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen NORMA Group SE (-5,22 Prozent auf 14,90 EUR), RENK (-4,97 Prozent auf 24,78 EUR), CANCOM SE (-4,08 Prozent auf 29,12 EUR), Hypoport SE (-3,09 Prozent auf 251,20 EUR) und SCHOTT Pharma (-2,31 Prozent auf 32,12 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX ist die RENK-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 706 277 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 8,018 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at