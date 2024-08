Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der TecDAX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 3 361,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 535,234 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,409 Prozent höher bei 3 364,35 Punkten in den Handel, nach 3 350,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 360,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 367,90 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Wert von 3 284,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 457,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 060,13 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,12 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,35 Prozent auf 78,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR), EVOTEC SE (+ 1,30 Prozent auf 5,83 EUR), HENSOLDT (+ 1,16 Prozent auf 34,96 EUR) und Nordex (+ 1,01 Prozent auf 13,98 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen PNE (-2,43 Prozent auf 12,84 EUR), Kontron (-0,53 Prozent auf 16,91 EUR), freenet (-0,39 Prozent auf 25,70 EUR), 1&1 (-0,30 Prozent auf 13,32 EUR) und QIAGEN (-0,17 Prozent auf 42,28 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 137 689 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 229,567 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

