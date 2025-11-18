Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
18.11.2025 09:29:38
Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 1,05 Prozent leichter bei 9 573,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,769 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 675,44 Punkten, nach 9 675,43 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 560,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 675,64 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 9 354,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 157,74 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 8 109,32 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 15,91 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intermediate Capital Group (+ 7,99 Prozent auf 20,40 GBP), Imperial Brands (+ 2,73 Prozent auf 32,39 GBP), BAT (+ 1,13 Prozent auf 42,06 GBP), AstraZeneca (+ 0,81 Prozent auf 137,02 GBP) und Diploma (+ 0,57 Prozent auf 52,90 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-6,19 Prozent auf 21,93 GBP), WPP 2012 (-3,56 Prozent auf 3,09 GBP), Antofagasta (-3,51 Prozent auf 26,42 GBP), Schroders (-3,20 Prozent auf 3,75 GBP) und Glencore (-3,12 Prozent auf 3,53 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 10 947 689 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,118 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der FTSE 100-Werte
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|37,60
|-2,08%
|Antofagasta plc
|29,99
|-2,76%
|AstraZeneca PLC
|154,90
|0,23%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47,60
|0,53%
|Diploma PLC
|58,00
|-2,52%
|Fresnillo PLC
|25,34
|-5,38%
|Glencore plc
|4,07
|-1,07%
|Imperial Brands plc
|36,85
|2,88%
|Intermediate Capital Group PLC
|22,80
|7,55%
|Legal & General plc
|2,69
|-1,82%
|Lloyds Banking Group
|1,02
|-2,87%
|Schroders PLC Registered Shs
|4,26
|-3,57%
|Smiths PLC
|27,76
|-1,28%
|WPP 2012 PLC
|3,52
|-2,22%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 565,86
|-1,13%