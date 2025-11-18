Legal & General Aktie

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Kursverlauf 18.11.2025 09:29:38

Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone

Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 1,05 Prozent leichter bei 9 573,91 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,769 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 675,44 Punkten, nach 9 675,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 560,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 675,64 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 9 354,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 157,74 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 8 109,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 15,91 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intermediate Capital Group (+ 7,99 Prozent auf 20,40 GBP), Imperial Brands (+ 2,73 Prozent auf 32,39 GBP), BAT (+ 1,13 Prozent auf 42,06 GBP), AstraZeneca (+ 0,81 Prozent auf 137,02 GBP) und Diploma (+ 0,57 Prozent auf 52,90 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-6,19 Prozent auf 21,93 GBP), WPP 2012 (-3,56 Prozent auf 3,09 GBP), Antofagasta (-3,51 Prozent auf 26,42 GBP), Schroders (-3,20 Prozent auf 3,75 GBP) und Glencore (-3,12 Prozent auf 3,53 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 10 947 689 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,118 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

3i plc 37,60 -2,08% 3i plc
Antofagasta plc 29,99 -2,76% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 154,90 0,23% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 47,60 0,53% BAT PLC (British American Tobacco)
Diploma PLC 58,00 -2,52% Diploma PLC
Fresnillo PLC 25,34 -5,38% Fresnillo PLC
Glencore plc 4,07 -1,07% Glencore plc
Imperial Brands plc 36,85 2,88% Imperial Brands plc
Intermediate Capital Group PLC 22,80 7,55% Intermediate Capital Group PLC
Legal & General plc 2,69 -1,82% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,02 -2,87% Lloyds Banking Group
Schroders PLC Registered Shs 4,26 -3,57% Schroders PLC Registered Shs
Smiths PLC 27,76 -1,28% Smiths PLC
WPP 2012 PLC 3,52 -2,22% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 565,86 -1,13%

