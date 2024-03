Dienstagshandel in London: FTSE 100 liegt im Plus

Beim FTSE 100 stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,10 Prozent auf 7 925,66 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,508 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 917,57 Punkte an der Kurstafel, nach 7 917,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 934,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 892,08 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 26.02.2024, bei 7 684,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 7 697,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 405,45 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,64 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 961,43 Punkten. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Kingfisher (+ 4,51 Prozent auf 2,50 GBP), Ocado Group (+ 4,04 Prozent auf 4,71 GBP), Marks Spencer (+ 3,17 Prozent auf 2,62 GBP), Standard Chartered (+ 3,14 Prozent auf 6,97 GBP) und Smiths (+ 2,51 Prozent auf 16,96 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Auto Trader Group (-5,04 Prozent auf 7,05 GBP), Beazley (-2,27 Prozent auf 6,67 GBP), Rio Tinto (-2,00 Prozent auf 49,13 GBP), Prudential (-1,45 Prozent auf 7,63 GBP) und StJamess Place (-1,38 Prozent auf 4,64 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 41 270 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,996 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Mit 10,59 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie zu erwarten.

