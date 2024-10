Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,15 Prozent höher bei 42 016,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,108 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,799 Prozent höher bei 42 289,51 Punkten in den Handel, nach 41 954,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 874,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 096,43 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 345,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, lag der Dow Jones bei 39 344,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 33 407,58 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 11,40 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42 628,32 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 2,14 Prozent auf 22,86 USD), Travelers (+ 1,53 Prozent auf 229,42 USD), Apple (+ 1,43 Prozent auf 224,87 USD), Salesforce (+ 1,43 Prozent auf 288,64 USD) und Honeywell (+ 1,31 Prozent auf 206,00 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-2,45 Prozent auf 388,49 USD), Dow (-2,31 Prozent auf 53,36 USD), American Express (-2,02 Prozent auf 268,25 USD), Chevron (-1,48 Prozent auf 148,88 USD) und Boeing (-0,85 Prozent auf 154,59 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4 254 314 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,139 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

