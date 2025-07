Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Abgaben

So performte der Dow Jones am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,46 Prozent schwächer bei 44 632,99 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,184 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,244 Prozent stärker bei 44 946,98 Punkten, nach 44 837,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 883,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 568,83 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43 819,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 40 527,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40 539,93 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 5,29 Prozent zu Buche. Bei 45 054,36 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 1,93 Prozent auf 259,82 USD), Coca-Cola (+ 1,89 Prozent auf 69,38 USD), McDonalds (+ 1,15 Prozent auf 302,67 USD), Goldman Sachs (+ 1,15 Prozent auf 731,98 USD) und Johnson Johnson (+ 1,14 Prozent auf 168,11 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-7,46 Prozent auf 261,07 USD), Boeing (-4,37 Prozent auf 226,08 USD), Merck (-1,70 Prozent auf 82,63 USD), Honeywell (-1,49 Prozent auf 221,72 USD) und Apple (-1,30 Prozent auf 211,27 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 32 733 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,732 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at