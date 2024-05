Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite klettert

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,54 Prozent auf 17 011,49 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,399 Prozent auf 16 988,31 Punkte an der Kurstafel, nach 16 920,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 016,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 931,36 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 927,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 947,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, lag der NASDAQ Composite bei 12 975,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 15,21 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 016,58 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Corcept Therapeutics (+ 15,99 Prozent auf 31,92 USD), Forward Air (+ 11,92 Prozent auf 13,80 USD), Comtech Telecommunications (+ 11,76 Prozent auf 2,47 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 11,26 Prozent auf 8,40 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 8,53 Prozent auf 0,65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nektar Therapeutics (-8,23 Prozent auf 1,51 USD), EXACT Sciences (-4,33 Prozent auf 47,68 USD), Nortech Systems (-4,23 Prozent auf 11,78 USD), Dixie Group (-4,14 Prozent auf 0,85 USD) und Enzon Pharmaceuticals (-3,59 Prozent auf 0,14 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 729 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,940 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index weist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

