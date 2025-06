NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent schwächer bei 19 435,44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,297 Prozent auf 19 518,20 Punkte an der Kurstafel, nach 19 460,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 19 610,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 378,10 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 844,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 18 552,73 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2024, einen Stand von 17 187,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 0,802 Prozent nach oben. Bei 20 118,61 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 5,43 Prozent auf 1,46 USD), Astro-Med (+ 4,39 Prozent auf 9,51 USD), Deckers Outdoor (+ 4,15 Prozent auf 110,20 USD), AXT (+ 4,09 Prozent auf 1,78 USD) und Verint Systems (+ 3,90 Prozent auf 19,05 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil CIENA (-13,09 Prozent auf 72,91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,69 Prozent auf 6,00 USD), Nektar Therapeutics (-7,12 Prozent auf 0,69 USD), Microvision (-3,85 Prozent auf 1,13 USD) und CRESUD (-3,35 Prozent auf 11,55 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 793 264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,031 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Park-Ohio-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at