Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,81 Prozent auf 19 398,96 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 19 288,66 Punkte an der Kurstafel, nach 19 242,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19 459,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19 224,70 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, mit 17 977,73 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 03.03.2025, bei 18 350,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 828,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0,613 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Compugen (+ 22,00 Prozent auf 1,83 USD), 3D Systems (+ 14,38 Prozent auf 1,75 USD), AngioDynamics (+ 12,89 Prozent auf 10,95 USD), Lifetime Brands (+ 12,06 Prozent auf 3,53 USD) und Hooker Furniture (+ 12,00 Prozent auf 11,20 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nektar Therapeutics (-5,89 Prozent auf 0,75 USD), CSG Systems International (-4,40 Prozent auf 63,41 USD), Dorel Industries (-3,74 Prozent auf 1,03 USD), Corcept Therapeutics (-3,03 Prozent auf 69,51 USD) und Comtech Telecommunications (-2,33 Prozent auf 2,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 401 255 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,005 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Integra LifeSciences-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at