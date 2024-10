Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,18 Prozent im Minus bei 17 974,52 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,188 Prozent auf 18 154,94 Punkte an der Kurstafel, nach 18 189,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 162,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 931,56 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 713,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 879,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 219,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 21,73 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Astro-Med (+ 2,44 Prozent auf 13,46 USD), TransAct Technologies (+ 2,10 Prozent auf 4,86 USD), Capital City Bank Group (+ 1,99 Prozent auf 35,29 USD), Donegal Group B (+ 1,87 Prozent auf 13,10 USD) und BankFinancial (+ 1,75 Prozent auf 12,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Cumulus Media A (-5,76 Prozent auf 1,31 USD), Upbound Group (-4,94 Prozent auf 30,41 USD), American Superconductor (-4,75 Prozent auf 22,48 USD), Neogen (-4,52 Prozent auf 16,05 USD) und Dixie Group (-3,99 Prozent auf 0,70 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4 187 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,111 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at