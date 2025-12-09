Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Kursverlauf
|
09.12.2025 12:27:46
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 fällt mittags
Am Dienstag fällt der CAC 40 um 12:11 Uhr via Euronext um 0,51 Prozent auf 8 067,20 Punkte zurück. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,111 Prozent höher bei 8 117,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 108,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 067,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 135,98 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der CAC 40 7 950,18 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Wert von 7 749,39 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Wert von 7 480,14 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten registriert.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 54 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310,047 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,32
|-2,15%
|Carrefour S.A.
|13,47
|-0,04%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,65
|-0,37%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|615,70
|-1,44%
|Stellantis
|10,16
|-1,61%
|Worldline SA
|1,32
|0,88%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 052,51
|-0,69%
