Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursverlauf 09.12.2025 12:27:46

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 fällt mittags

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 fällt mittags

Der CAC 40 erleidet heute Verluste.

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 12:11 Uhr via Euronext um 0,51 Prozent auf 8 067,20 Punkte zurück. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,111 Prozent höher bei 8 117,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 108,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 067,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 135,98 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der CAC 40 7 950,18 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Wert von 7 749,39 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Wert von 7 480,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten registriert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 54 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310,047 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten

Analysen zu Worldline SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,32 -2,15% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,47 -0,04% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,65 -0,37% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 615,70 -1,44% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 10,16 -1,61% Stellantis
Worldline SA 1,32 0,88% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 052,51 -0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen