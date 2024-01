Dienstagshandel in Paris: CAC 40 im Aufwind

In Paris stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0,09 Prozent stärker bei 7 550,16 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,351 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,453 Prozent fester bei 7 577,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 543,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 544,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 610,10 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Stand von 7 346,15 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 02.10.2023, bei 7 068,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 6 594,57 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 12 191 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 366,367 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,77 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at