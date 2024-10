Dienstagshandel in Wien: ATX leichter

Am Dienstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent tiefer bei 3 587,68 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,486 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 3 610,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 612,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 564,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 610,45 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 3 581,41 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 08.07.2024, einen Stand von 3 707,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 3 119,98 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 5,15 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Österreichische Post (+ 1,02 Prozent auf 29,75 EUR), BAWAG (+ 0,67 Prozent auf 67,55 EUR), Andritz (+ 0,47 Prozent auf 63,85 EUR), EVN (+ 0,37 Prozent auf 26,80 EUR) und DO (+ 0,27 Prozent auf 148,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-2,82 Prozent auf 38,58 EUR), IMMOFINANZ (-2,81 Prozent auf 17,32 EUR), Lenzing (-2,16 Prozent auf 33,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,96 Prozent auf 29,95 EUR) und voestalpine (-1,93 Prozent auf 21,30 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 124 529 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

