Dienstagshandel in Wien: ATX liegt mittags im Plus

Aktuell legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent stärker bei 3 700,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 119,939 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3 695,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 694,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 709,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 695,14 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 3 671,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, notierte der ATX bei 3 715,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 3 098,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Andritz (+ 0,86 Prozent auf 58,80 EUR), DO (+ 0,81 Prozent auf 149,20 EUR), EVN (+ 0,66 Prozent auf 30,35 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,52 Prozent auf 7,76 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,47 Prozent auf 17,02 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-0,51 Prozent auf 98,00 EUR), CA Immobilien (-0,48 Prozent auf 32,90 EUR), Lenzing (-0,48 Prozent auf 31,20 EUR), Telekom Austria (-0,34 Prozent auf 8,74 EUR) und Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 30,35 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 417 058 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,873 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

