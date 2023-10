Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung "Buy" für die Aktien der Telekom Austria (TA) nach den am Dienstagabend gemeldeten Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Das Kursziel auf 6-Monatssicht wurde vom zuständigen Analysten Jean-Michel Salvador mit 9,80 Euro angegeben.

Nach den Zweitquartalszahlen lag sein Kursziel noch bei 9,61 Euro. Im neuen Kursziel ist der Ergebnisbeitrag der abgespaltenen EuroTeleSites aber noch nicht berücksichtigt: Das künftige Kursziel wird noch um 1,25 Euro angepasst und würde damit bei 8,55 Euro liegen, heißt es in der Baader-Analyse. Am Mittwoch zu Mittag notierten die TA-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,15 Prozent bei 6,75 Euro.

Insgesamt werten die Baader-Analysten die Telekom-Zahlen als "beeindruckend" - insbesondere angesichts der negativen Sondereffekte aus der Abwertung des weißrussischen Rubel. Der Spin-Off der EuroTeleSites habe sich hingegen nur beschränkt auf die Quartalszahlen ausgewirkt, der größte Effekt war die Reduzierung der Nettoverschuldung, so die Analysten.

Die Baader-Experten erwarten für das Geschäftsjahr 2023 der Telekom Austria weiter ein Ergebnis von 0,96 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 1,01 (2024) und 1,08 (2025) Euro je Aktie. Die Dividenden schätzen sie mit 0,35 (2023), 0,38 (2024) und 0,40 (2025) Euro je Aktie.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN AT0000720008

