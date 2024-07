Dienstagshandel in Zürich: SLI verbucht zum Handelsstart Abschläge

Das macht der SLI am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,58 Prozent leichter bei 1 973,87 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,474 Prozent schwächer bei 1 976,04 Punkten in den Handel, nach 1 985,46 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 972,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 976,16 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Wert von 1 948,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, stand der SLI noch bei 1 835,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 1 756,13 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,93 Prozent zu. 2 009,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,19 Prozent auf 257,20 CHF), ams (+ 0,12 Prozent auf 1,30 CHF), Geberit (-0,11 Prozent auf 550,20 CHF), Temenos (-0,15 Prozent auf 65,40 CHF) und Swisscom (-0,19 Prozent auf 525,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-1,58 Prozent auf 109,15 CHF), Straumann (-1,33 Prozent auf 115,15 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 81,92 CHF), Swiss Life (-0,80 Prozent auf 671,40 CHF) und Richemont (-0,77 Prozent auf 136,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Richemont-Aktie. 145 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 249,750 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,53 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

