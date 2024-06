Dienstagshandel in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Verluste

Zum Handelsschluss bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 12 072,92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,415 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,267 Prozent fester bei 12 170,13 Punkten, nach 12 137,74 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 12 181,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 031,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 753,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 685,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bewegte sich der SMI bei 11 254,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,08 Prozent aufwärts. Bei 12 295,18 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,79 Prozent auf 241,60 CHF), Sonova (+ 0,35 Prozent auf 288,10 CHF), Partners Group (+ 0,30 Prozent auf 1 163,50 CHF), Givaudan (-0,14 Prozent auf 4 356,00 CHF) und Novartis (-0,23 Prozent auf 94,08 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-2,88 Prozent auf 259,60 CHF), Logitech (-1,41 Prozent auf 89,48 CHF), Zurich Insurance (-1,26 Prozent auf 470,40 CHF), Lonza (-1,18 Prozent auf 495,10 CHF) und Nestlé (-1,05 Prozent auf 94,60 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 382 184 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 261,025 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at