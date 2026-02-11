Digital Adventure legte Quartalsergebnis vor

Digital Adventure hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,73 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,80 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at