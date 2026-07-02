Spur Aktie
WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653
|
02.07.2026 06:00:04
Digital finance could spur Eurozone integration
Stablecoins could provide a common safe asset for the bloc and boost demand for the euro and bondsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!