11.02.2026 06:31:28
Dilip Buildcon präsentierte Quartalsergebnisse
Dilip Buildcon hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dilip Buildcon 21,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,90 Milliarden INR umgesetzt worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,20 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 19,85 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
