Dime Community Bancshares Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - Dime Community Bancshares (DCOM) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $32.760 million, or $0.75 per share. This compares with $19.636 million, or $0.45 per share, last year.

Excluding items, Dime Community Bancshares reported adjusted earnings of $32.405 million or $0.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.1% to $173.40 million from $161.87 million last year.

Dime Community Bancshares earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $32.760 Mln. vs. $19.636 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.45 last year. -Revenue: $173.40 Mln vs. $161.87 Mln last year.