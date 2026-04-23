Dime Community Bancshares Aktie
WKN: 915116 / ISIN: US2539221083
|
23.04.2026 13:58:46
Dime Community Bancshares Bottom Line Rises In Q1
(RTTNews) - Dime Community Bancshares (DCOM) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $32.760 million, or $0.75 per share. This compares with $19.636 million, or $0.45 per share, last year.
Excluding items, Dime Community Bancshares reported adjusted earnings of $32.405 million or $0.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $173.40 million from $161.87 million last year.
Dime Community Bancshares earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $32.760 Mln. vs. $19.636 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.45 last year. -Revenue: $173.40 Mln vs. $161.87 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dime Community Bancshares Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.