Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
|
06.11.2025 22:53:13
Diodes Inc. Q3 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - Diodes Inc. (DIOD) revealed earnings for its third quarter that Increased from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $14.27 million, or $0.31 per share. This compares with $13.74 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Diodes Inc. reported adjusted earnings of $17.17 million or $0.37 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.38 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 12.0% to $392.17 million from $350.07 million last year.
Diodes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.27 Mln. vs. $13.74 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.30 last year. -Revenue: $392.17 Mln vs. $350.07 Mln last year.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.