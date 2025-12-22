CS Disco Aktie
WKN DE: A3CVPN / ISIN: US1263271058
|
22.12.2025 14:56:13
Disco Appoints Digital Security Veteran Aaron Barfoot As CFO
(RTTNews) - CS Disco, Inc. (LAW), a provider of AI-driven legal software and services, announced Monday that enterprise SaaS, artificial intelligence and digital security veteran Aaron Barfoot has been appointed chief financial officer, effective January 12, 2026.
Barfoot brings more than two decades of finance and corporate development experience, primarily in enterprise-grade software and digital security.
Most recently, Barfoot was chief financial officer at Socure, a leading provider of AI-powered digital identity verification and fraud prevention solutions, and has also held CFO and other senior finance roles at Forter, Anaconda, ClearDATA and Rackspace.
05.08.25
