22.12.2025 14:56:13

Disco Appoints Digital Security Veteran Aaron Barfoot As CFO

(RTTNews) - CS Disco, Inc. (LAW), a provider of AI-driven legal software and services, announced Monday that enterprise SaaS, artificial intelligence and digital security veteran Aaron Barfoot has been appointed chief financial officer, effective January 12, 2026.

Barfoot brings more than two decades of finance and corporate development experience, primarily in enterprise-grade software and digital security.

Most recently, Barfoot was chief financial officer at Socure, a leading provider of AI-powered digital identity verification and fraud prevention solutions, and has also held CFO and other senior finance roles at Forter, Anaconda, ClearDATA and Rackspace.









Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

