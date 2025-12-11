Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
11.12.2025 15:55:07
Disney invests US$1 billion in OpenAI, strikes licensing deal
The company to tap OpenAI tools for new products and experiences, and to roll out ChatGPT to staffWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Walt Disney
|
16:02
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
07:42
|Letterman: Late-Night-Moderatoren verteidigen Demokratie (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Disney steigt bei OpenAI ein: MicKI Mouse (Spiegel Online)
|
11.12.25
|ROUNDUP: Milliarden-Deal bringt Disney-Figuren zu ChatGPT (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.12.25
|Disney to invest $1bn in OpenAI (Financial Times)
|
09.12.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|95,40
|1,71%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
