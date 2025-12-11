IBM Aktie

Dow Jones-Marktbericht 11.12.2025 16:02:08

Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstag.

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,41 Prozent auf 48 253,38 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,067 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,01 Prozent leichter bei 47 573,96 Punkten in den Handel, nach 48 057,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 425,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 082,90 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,588 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 927,96 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Stand von 46 108,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 148,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 13,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 3,12 Prozent auf 335,90 USD), Home Depot (+ 2,37 Prozent auf 304,20 EUR), 3M (+ 2,25 Prozent auf 169,38 USD), Walt Disney (+ 2,03 Prozent auf 111,04 USD) und American Express (+ 1,89 Prozent auf 382,65 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-2,86 Prozent auf 178,52 USD), Apple (-1,40 Prozent auf 274,89 USD), IBM (-1,08 Prozent auf 309,28 USD), Amgen (-0,61 Prozent auf 313,45 USD) und Caterpillar (-0,47 Prozent auf 612,45 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 991 478 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,52 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

