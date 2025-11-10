Dive: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dive hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,29 JPY gegenüber 29,44 JPY im Vorjahresquartal.

Dive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

