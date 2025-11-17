Stride Aktie
WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080
|
17.11.2025 17:32:47
Divisadero Street Opens New $56 Million Stride Position: Is the Stock a Buy?
Divisadero Street Capital Management, LP disclosed a new position in Stride (NYSE:LRN), acquiring 375,000 shares valued at approximately $55.85 million, according to a Nov. 13, 2025, SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 13, 2025, Divisadero Street Capital Management established a new equity stake in Stride during the third quarter. The position totaled 375,000 shares, with a reported quarter-end value of $55.85 million, representing 2.44% of the fund's $2.29 billion in reportable U.S. equity assets.
