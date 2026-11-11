DMC Global Aktie
WKN DE: A2DGRK / ISIN: US23291C1036
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11.11.2026 22:30:02
DMC Global: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, DMC Global (NASDAQ:BOOM) announced sales of $172.8 million and earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, or EBITDA, of $19 million. The industrial manufacturer relies on cost restructuring and market diversification to protect profits against deep slumps in construction and energy markets.
Three things management said stand out.
The energy products unit, DynaEnergetics, generated $750,000 in defense-related sales (including drone detonator sales), opening a strategic revenue stream alongside naval hardware orders.
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