DMW präsentierte Quartalsergebnisse

DMW hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46,60 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -3,640 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at