Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|
04.12.2025 13:47:00
Dollar General sees more customer traffic at stores, something Dollar Tree didn’t have
Dollar General’s stock rallies as sales rose more than expected and the company took market share from its rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Dollar General Corporation
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Ausblick: Dollar General präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.12.25
|S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dollar General-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Dollar General legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Dollar General Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Dollar General Corporation
|107,06
|5,73%
