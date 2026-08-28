Dom Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dom Development hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,04 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,77 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 600,0 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 552,1 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at