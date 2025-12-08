Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
08.12.2025 06:42:00
Donald Trump will Warner-Bros-Kauf durch Netflix genau prüfen
Mit der Übernahme des legendären Medienkonzerns Warner Bros Discovery würde Netflix die Filmbranche massiv verändern. Selbst US-Präsident Trump scheint diese Machtkonzentration zu weit zu gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
