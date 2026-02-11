Dongwon Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Dongwon Systems äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 409,22 KRW gegenüber 590,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 313,35 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 332,27 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1834,47 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongwon Systems einen Gewinn von 2525,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 372,87 Milliarden KRW – ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Dongwon Systems 1 334,26 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at