Donnerstagshandel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Am Abend wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Donnerstag stieg der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 2,16 Prozent auf 4 939,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,132 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,561 Prozent stärker bei 4 862,41 Punkten, nach 4 835,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 940,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 862,41 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 871,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.06.2024, den Wert von 4 885,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.09.2023, einen Wert von 4 242,70 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,46 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 3,74 Prozent auf 28,97 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,70 Prozent auf 133,40 EUR), SAP SE (+ 3,27 Prozent auf 206,10 EUR), adidas (+ 3,13 Prozent auf 227,10 EUR) und BASF (+ 3,00 Prozent auf 46,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Enel (-1,94 Prozent auf 6,97 EUR), Deutsche Telekom (-1,70 Prozent auf 26,02 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,70 Prozent auf 39,62 EUR), UniCredit (-0,56 Prozent auf 37,41 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,34 Prozent auf 205,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 538 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 303,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

