Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen nachmittags zu

Der DAX zeigt am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,67 Prozent fester bei 19 023,28 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,788 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,888 Prozent auf 18 877,57 Punkte an der Kurstafel, nach 18 711,49 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 044,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 806,16 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,16 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 19.08.2024, einen Stand von 18 421,69 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.06.2024, den Stand von 18 067,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, stand der DAX noch bei 15 664,48 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 13,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 19 044,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 3,70 Prozent auf 99,32 EUR), Beiersdorf (+ 3,66 Prozent auf 128,75 EUR), Bayer (+ 3,58 Prozent auf 28,93 EUR), SAP SE (+ 3,47 Prozent auf 206,50 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 3,39 Prozent auf 133,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil EON SE (-3,03 Prozent auf 13,13 EUR), RWE (-2,97 Prozent auf 31,32 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,66 Prozent auf 31,84 EUR), Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 25,98 EUR) und Commerzbank (-1,05 Prozent auf 15,60 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 172 678 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,66 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,10 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at