Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne

Letztendlich legte der SDAX im XETRA-Handel um 1,64 Prozent auf 14 674,70 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder sind damit 104,148 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,282 Prozent auf 14 478,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 437,87 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 470,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 676,91 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,309 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, notierte der SDAX bei 14 839,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 501,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, stand der SDAX noch bei 13 256,57 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,18 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit AUTO1 (+ 8,70 Prozent auf 6,75 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 6,35 Prozent auf 7,12 EUR), Fielmann (+ 6,00 Prozent auf 44,15 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,52 Prozent auf 68,80 EUR) und SMA Solar (+ 4,35 Prozent auf 28,28 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Südzucker (-3,96 Prozent auf 13,10 EUR), PATRIZIA SE (-1,64 Prozent auf 7,20 EUR), DEUTZ (-1,60 Prozent auf 5,52 EUR), CEWE Stiftung (-0,99 Prozent auf 100,00 EUR) und Hypoport SE (-0,90 Prozent auf 307,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die CompuGroup Medical SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 177 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,232 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,53 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at