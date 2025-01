Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Montagmittag

Am Montag fällt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,97 Prozent auf 14 193,87 Punkte zurück. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 89,493 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,963 Prozent schwächer bei 14 195,02 Punkten, nach 14 333,04 Punkten am Vortag.

Bei 14 146,13 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 14 204,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 27.12.2024, bei 13 722,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 834,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 13 782,56 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,21 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 354,64 Punkten. Bei 13 599,16 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Stabilus SE (+ 4,03 Prozent auf 32,25 EUR), Grand City Properties (+ 3,88 Prozent auf 10,70 EUR), METRO (St) (+ 2,69) Prozent auf 4,01 EUR), Südzucker (+ 1,89 Prozent auf 10,76 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,86 Prozent auf 5,49 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-12,45 Prozent auf 43,60 EUR), SMA Solar (-6,02 Prozent auf 13,57 EUR), AlzChem Group (-5,54 Prozent auf 61,40 EUR), ATOSS Software (-4,77 Prozent auf 111,80 EUR) und PVA TePla (-4,64 Prozent auf 12,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 235 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von DWS Group GmbH mit 8,344 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

