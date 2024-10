Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab

Der TecDAX gab sich am Donnerstag schwächer.

Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent schwächer bei 3 326,25 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 551,019 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,254 Prozent tiefer bei 3 359,30 Punkten, nach 3 367,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 359,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 320,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 3,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 334,47 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 333,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 963,82 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,050 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell PNE (+ 2,31 Prozent auf 12,38 EUR), Nagarro SE (+ 1,96 Prozent auf 88,65 EUR), TeamViewer (+ 0,99 Prozent auf 11,79 EUR), freenet (+ 0,08 Prozent auf 26,26 EUR) und 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 13,46 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Eckert Ziegler (-8,55 Prozent auf 41,94 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 17,26 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 29,76 EUR), EVOTEC SE (-2,12 Prozent auf 5,99 EUR) und Siltronic (-1,98 Prozent auf 66,85 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 688 867 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 238,316 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

