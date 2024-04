Donnerstagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Nachmittag.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 8 045,64 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,541 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 040,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 040,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 105,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 030,05 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,90 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 7 917,57 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.01.2024, einen Stand von 7 529,73 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.04.2023, einen Stand von 7 891,13 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,20 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 105,59 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Anglo American (+ 13,70 Prozent auf 25,07 GBP), AstraZeneca (+ 6,27 Prozent auf 120,64 GBP), Barclays (+ 6,18) Prozent auf 2,03 GBP), Unilever (+ 4,58 Prozent auf 40,40 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 2,54 Prozent auf 18,59 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Legal General (-6,72 Prozent auf 2,32 GBP), BAE Systems (-5,24 Prozent auf 12,92 GBP), StJamess Place (-4,73 Prozent auf 4,23 GBP), Schroders (-4,63 Prozent auf 3,50 GBP) und Pershing Square (-4,51 Prozent auf 38,14 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 71 581 770 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,529 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at