Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite hält am vierten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 16:00 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,10 Prozent auf 17 412,20 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 17 413,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 395,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 17 338,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 442,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 3,42 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 12.08.2024, den Wert von 16 780,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 608,44 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 13 773,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell NetGear (+ 28,69 Prozent auf 20,50 USD), ADTRAN (+ 3,71 Prozent auf 4,70 EUR), Century Aluminum (+ 2,97 Prozent auf 13,16 USD), Oracle (+ 2,94 Prozent auf 161,80 USD) und Royal Gold (+ 2,81 Prozent auf 140,39 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cintas (-75,12 Prozent auf 204,01 USD), Dorel Industries (-10,43 Prozent auf 4,45 USD), Sify (-5,86 Prozent auf 0,40 USD), Donegal Group B (-5,77 Prozent auf 12,91 USD) und FreightCar America (-4,86 Prozent auf 9,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9 436 381 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,040 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at