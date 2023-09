Donnerstagshandel in Wien: ATX notiert am Donnerstagmittag im Minus

Der ATX verliert am Donnerstagmittag an Wert.

Um 12:09 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,44 Prozent auf 3 165,83 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 109,164 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 3 212,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 211,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 164,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 212,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0,553 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 115,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 130,20 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.09.2022, einen Wert von 2 870,77 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,194 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 016,51 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0,63 Prozent auf 128,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 18,20 EUR), Telekom Austria (-0,13 Prozent auf 7,59 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,20 EUR) und CA Immobilien (-0,16 Prozent auf 30,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,38 Prozent auf 29,16 EUR), Verbund (-2,40 Prozent auf 81,45 EUR), voestalpine (-2,38 Prozent auf 26,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,34 Prozent auf 54,20 EUR) und Lenzing (-2,01 Prozent auf 39,05 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 132 526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 27,932 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

