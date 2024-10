Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich schwächer

In Wien standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 1 804,27 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 805,95 Punkte an der Kurstafel, nach 1 805,95 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 813,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 801,72 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,099 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 799,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der ATX Prime auf 1 841,87 Punkte taxiert. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 17.10.2023, mit 1 583,57 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 4,34 Prozent auf 6,49 EUR), DO (+ 1,23 Prozent auf 148,60 EUR), PORR (+ 1,07 Prozent auf 15,16 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 7,45 EUR) und OMV (+ 0,67 Prozent auf 38,84 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-2,68 Prozent auf 2,90 EUR), Rosenbauer (-2,56 Prozent auf 34,30 EUR), Palfinger (-2,08 Prozent auf 21,15 EUR), AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 19,66 EUR) und Lenzing (-1,91 Prozent auf 33,30 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 305 620 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

